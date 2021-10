Milan, Gazidis: “FFP, periodo di transizione. Importante che l’UEFA ascolti i club”

L'ad rossonero: "Ci sarà un periodo di transizione per arrivare alle nuove regole, che non si possono cambiare in corso d'opera"

Mattia Zangari

"I club europei vogliono che il FPF sia reso più stringente, è molto importante che la UEFA ci ascolti per svilupparlo nel migliore dei modi: spero che ci saranno le giuste consultazioni per arrivare al nuovo sistema". Lo ha detto Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, durante il 'question time' organizzato dal club di via Aldo Rossi per illustrare i dati dell'esercizio di bilancio 2020-21 discusso dall'assemblea degli azionisti.

"Siamo regolarmente in contatto con l'UEFA, l'incontro che avevamo in programma è stato rimandato, probabilmente ad inizio 2022. Sul FPF ci sarà un periodo di transizione per arrivare alle nuove regole, le regole non si possono cambiare in corso d'opera", ha aggiunto il manager sudafricano.