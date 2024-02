Primo gol con la maglia del Milan per Matteo Gabbia, che ha propiziato la rimonta dei rossoneri in quel di Frosinone con la rete del momentaneo 2-2. Il difensore tornato alla base dopo i mesi al Villarreal parla ai microfoni di Sky Sport dove si esprime anche su Inter-Juventus, grande sfida di domani, e sulle speranze residue della squadra di Stefano Pioli di rimanere agganciati al treno Scudetto: "Onestamente domani non guarderò Inter-Juventus, perché se no la mia fidanzata Federica si arrabbia.

Poi abbiamo due giorni liberi, e anche io preferisco riposare... Noi cercheremo di fare del nostro meglio, dopo la Roma ci siamo detti che dobbiamo vincerle tutte. Le due lì davanti sono forti".