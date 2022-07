"Tante squadre si sono rinforzate, noi l'anno scorso abbiamo vinto con merito. Noi siamo qui cercando di ribadire quanto fatto l'anno scorso. Non sarà facile, tutte daranno il massimo e anche qualcosa di più per battere i campioni d'Italia. Noi dovremo giocare partita dopo partita senza fare proclami, altrimenti non andremo lontano". Lo dice Alessandro Florenzi, intervistato da SkySport24. "Perché abbiamo vinto lo scudetto? C'era uno spirito di squadra, una visione identica in cui tutti si riconoscevano. Non sempre i più forti vincono, ci sono tanti dettagli che portano a un risultato. Tutto è andato per il verso giusto, riuscendo a superare anche i momenti di difficoltà. L'obiettivo è raggiungere la seconda stella".