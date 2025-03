Sergio Conceiçao, allenatore del Milan, non crede che il traguardo Champions League sia ancora definitivamente sfumato nonostante il distacco dalle prime quattro posizioni. Nel corso della conferenza stampa della vigilia del match contro il Napoli, il tecnico portoghese parla chiaro: "Se non ci credessimo, non sarei qua. Abbiamo potuto lavorare diversamente da altre settimane con le partite ogni tre giorni. L'ambiente è buono e sano, con la voglia di fare un finale al livello del Milan".

Avete preparato la partita anche in funzione dell'Inter?

"Io penso nella mia esperienza che se prepariamo due partite non va bene. Quindi ci siamo concentrati sul Napoli, poi penseremo alla Coppa Italia. Ci sono giocatori che in Nazionale hanno giocato due partite ma abbiamo uno staff che lavora molto bene".