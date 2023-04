Presente a Ginevra per assistere dal vivo alla semifinale di Youth League che metterà di fronte il Milan all'Hajduk Spalato, Angelo Carbone, responsabile del settore giovanile rossonero, ha parlato a Sky Sport dell'euroderby che paralizzerà la città di Milano nei prossimi giorni: "Non è facile vivere quelle due settimane lì, qualche anno fa fortunatamente andò bene per noi - le sue parole -. Tutti i protagonisti hanno raccontano di aver vissuto le settimane più complicate della loro carriera, è un doppio impegno che ti porta via tante energie.

A Milano si vive anche di sfottò, è inevitabile, vista l'importanza di questa sfida".