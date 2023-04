Adesso è legittimo per il Milan sognare in grande, dopo la vittoria contro il Napoli che proietta i rossoneri in semifinale di Champions League. E il capitano Davide Calabria, ai microfoni di Sport Mediaset, parla egli stesso di realizzazione di un sogno: "Sognavo la semifinale Champions da piccolo, ora non vedo l'ora di giocarla. Ma arrivati a questo punto voglio fare tutte e tre le partite, arrivati fin qui giusto sognare di vincere. Ci sono squadre fortissime, più preparate di noi, ma nel calcio le giornate positive e negative possono capitare a tutti. Perché non immaginare di poter alzare la coppa?".