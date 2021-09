Mihajlovic sprona Arnautovic: “Come sta? Spero meglio di tre giorni fa”

Il tecnico del Bologna manda un messaggio all'austriaco a pochi minuti dall'impegno contro il Genoa

"Abbiamo avuto pochi giorni per preparare la partita ma è cosi anche per loro, partiamo alla pari. Cerchiamo di fare sempre le cose nostre, seguendo i nostri principi preoccupandoci della squadra avversaria fino a un certo punto". Intercettato da DAZN prima di Bologna-Genoa, Sinisa Mihajlovic non usa l'alibi della stanchezza a pochi giorni dalla batosta di San Siro contro l'Inter.