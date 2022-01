Mihajlovic: “Giusto far rigiocare la sfida con l’Inter, non vedo perché no”

Il tecnico del Bologna in conferenza stampa dopo la partita contro il Verona

Intervenuto in conferenza stampa al termine del match perso contro il Verona, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha commentato positivamente la decisione del Giudice Sportivo di far rigiocare la partita contro l'Inter: "Sì, è una cosa giusta: non vedo perché non debba essere così".