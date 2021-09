Mihajlovic dopo lo smacco di San Siro: “All’intervallo 3-0 con tre tiri subiti”

Il tecnico del Bologna torna sulla batosta subita sabato sera con l'Inter: "Noi abbiamo giocato, loro hanno segnato"

Subito in campo il Bologna di Sinisa Mihajlovic , che deve digerire lo smacco subito a San Siro per mano dell'Inter nel match interno contro il Genoa. Nel corso della conferenza stampa della vigilia a Casteldebole, il tecnico rossoblu torna sulla serataccia di San Siro: "Contro l'Inter se non entri con la giusta intensità puoi perdere e prendere 6 gol. Penso però che abbiamo fatto bene con l'Inter nella prima parte. Noi dobbiamo sapere che in ogni gara dobbiamo dare il massimo e sputare sangue. All'inizio sembrava che l'Inter avesse più paura. Dobbiamo apprendere da partite del genere . Nessuno è contento e nessuno se lo aspettava, ma può succedere".

Il serbo comunque non rimprovera nulla ai suoi per l'atteggiamento mostrato: "Con l'Inter abbiamo commesso due piccoli errori tattici e ci hanno puniti. Noi a Milano siamo andati uguale come a Bergamo perché giochiamo ogni partita con la nostra mentalità. Io la mentalità della mia squadra non la voglio cambiare per un avversario e dev'essere sempre la stessa. Contro l'Inter siamo andati all'intervallo sotto 3-0 subendo 3 tiri. Noi abbiamo giocato e loro hanno segnato. L'atteggiamento con l'Inter c'è stato, ma ci sono stati piccoli errori tattici che ci hanno fatto subire i gol. Anche sul 3-0 abbiamo avuto occasioni per riaprirla ma non ci siamo riusciti. Altra partita con più di quattro gol subiti? Era la partita perfetta al momento giusto perché loro arrivavano da un pareggio e una sconfitta e noi da un momento favorevole. L'anno scorso ci sono stati 50 punti di differenza tra noi e l'Inter, ma io non sono un allenatore che fa le barricate per non subire gol e non parto mai sconfitto in partenza".