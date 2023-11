In virtù delle sue ultime tre prestazioni in Serie A con la maglia del Frosinone, dove è andato a segno quattro volte mettendo il suo nome a referto con Verona, Bologna e Cagliari (due volte), Matías Soulé è stato premiato dai suoi colleghi iscritti all'AIC come miglior giocatore del mese di ottobre. L'argentino di proprietà della Juve ha battuto gli altri tre candidati Joshua Zirkzee, Marcus Thuram e Gleison Bremer.

⭐️ Calciatore del mese AIC Serie A ottobre 2023



Matias Soulé



A segno nelle ultime tre partite (quattro gol con la doppietta di Cagliari) e in generale sempre più a proprio agio in Serie A, Matías Soulé è stato premiato dai suoi colleghi iscritti all'AIC come miglior… pic.twitter.com/DmlPRPcKqN — AIC (@assocalciatori) November 3, 2023