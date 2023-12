"L'Inter è un amore che mi hanno tramandato mio nonno e mio papà, che diventa sempre più pazzo con il passare degli anni". Lo ha raccontato Alessandro Michieletto, stella del volley italiano, nel corso di un'intervista con Radio TV Serie A.

"Se sono a Milano e ho mezza giornata libera, non ci penso due secondi e prendo la macchina per andare allo stadio - ha aggiunto lo schiacciatore dell'Itas Trentino - Quando ero piccolo avevo un armadio pieno di magliette dell'Inter, ne ho quattro di Milito e 4 di Zanetti, ho dei bei ricordi. Ho scritto a qualche giocatore della rosa attuale, ci siamo scambiati i complimenti dopo le vittorie più belle. Il mio preferito è Barella, che mi ha anche regalato una maglia. Io li aspetto sempre al palazzetto per vedere una mia partita, anche se so che non è bella come una gara di calcio. Piace di più anche a me guardare il calcio rispetto al volley, San Siro è sempre pieno".