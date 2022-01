Micciché: “Inter, Dybala-Lautaro potrebbe essere una coppia indimenticabile”

L'ex vicepresidente del Palermo: "Se l'Inter dovesse prendere la Joya, farebbe un colpo straordinario"

Guglielmo Micciché, ex vicepresidente del Palermo, ospite ai microfoni di CMIT TV ha spiegato perché Paulo Dybala potrebbe davvero diventare qualcosa di più di una semplice idea per l'Inter: "Dybala negli anni del Palermo era un fenomeno. La bravura, la sua classe, non si discutono, a Palermo faceva la differenza. Quella squadra aveva giocatori di altissimo livello e Dybala primeggiava. Quella con la Juventus fu una trattativa lunga perché c’erano altre squadre, il Milan, il Napoli… Poi è stato Beppe Marotta a trattare direttamente il calciatore con Maurizio Zamparini e portarlo a Torino per una cifre importante per quell’epoca, ma il giocatore stravaleva quei soldi. Non mi stupisce se oggi lo stesso Marotta tenta di portarlo all’Inter, farebbe un bel colpo. Non capisco perché la Juve si vuole privare della sua classe, per me oggi è tra i migliori in Europa. Ritengo che se l’Inter dovesse prendere Dybala, farebbe un colpo straordinario".