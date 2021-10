Mexes: “Nei miei anni alla Roma con Spalletti, l’Inter vinceva tutto”

Parla l'ex difensore giallorosso: "Loro avevano due squadre e noi no. Vincere Supercoppa e Coppa Italia era già bello per noi"

Philippe Mexes, ex difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di Radio Marte di Luciano Spalletti, suo allenatore in giallorosso, ricordando anche le battaglie con l'Inter degli anni scorsi: "Gli devo tanto. Non so cosa sia successo quando è tornato a Roma, non è mai semplice perché doveva riconquistare e rifare tutto, ha avuto problemi con Totti. Ma quando è arrivato all’inizio non aveva un effettivo incredibile, noi dietro facevamo il massimo per Totti e De Rossi, volevamo riconquistare il nostro pubblico con un bel gioco. Nessuno si aspettava nulla ma lui ci ha aiutato tanto, a me, a Perrotta, Tonetti, Cassetti, lo stesso De Rossi. L’Inter aveva un grande effettivo, avevano 2 squadre e noi no. In quegli anni la squadra nerazzurra vinceva tutto, noi cercavamo di lottare specialmente per il posto in Champions League, per noi era un onore. Abbiamo comunque vinto Supercoppa e Coppa Italia ma era già bello per noi, non è il campionato ma è già molto".