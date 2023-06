"Ho parlato molto con Pep perché manteniamo ancora contatti frequenti" ha detto Leo Messi, intervistato da Titan Sports, lunga chiacchierata durante la quale, la Pulce ha parlato del suo ex tecnico, neo-vincitore della Champions League. "Sono molto contento del suo risultato, vincendo la recente UEFA Champions League" dice a proposito del trofeo sollevato da Pep ai danni dell'Inter nella finale di Istanbul. "È il miglior allenatore del mondo e, anche se, secondo me, non aveva bisogno di vincere questa Champions League per dimostrarlo, dimostra ulteriormente che è il miglior allenatore del mondo, il che è un risultato che merita".

"He is the best coach in the world, and although, in my opinion, he didn't need to win this Champions League title to prove that, it further demonstrates that he is the world's top coach, which is an achievement he deserves."