Messi lascia il Barcellona, Eto’o: “Che dolore immaginarti con un’altra maglia”

L'ex attaccante nerazzurro sui social commenta così il divorzio tra la Pulce e i blaugrana

L'addio di Lionel Messi al Barcellona ha scosso il mondo e l'ambiente blaugrana. Diversi ex compagni di squadra hanno manifestato sui social il proprio dispiacere per questo storico divorzio, tra loro anche Samuel Eto'o, ex attaccante dell'Inter che su Instagram ha postato una foto in bianconero con la Pulce: "Quanto dolore immaginarti con un'altra maglia. Ti amo".