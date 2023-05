Intervistato da MilanNews.it, l'ex milanista Djamel Mesbah ha detto la sua sul sogno Istanbul, a sua detta non del tutto compromesso per la squadra di Stefano Pioli nonostante il ko per 2-0 dell'andata. "Per me con l’Inter il discorso è ancora aperto".

Cosa è accaduto all’andata?

"L’infortunio di Bennacer ha praticamente segato le gambe al Milan, che ha subito due gol in un colpo solo. In ottica ritorno però nessun allarmismo: tutto si può ancora ribaltare. Un gol nei primi 10’ potrebbe cambiare tutto".