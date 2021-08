Merson: “Solo con Lukaku il Chelsea può pensare di vincere la Champions”

L'ex nazionale inglese: "Il belga ti garantisce 20-25 gol a stagione, nessun altro attaccante dei Blues può farlo"

Arriva anche un commento entusiasta alla notizia del ritorno al Chelsea di Romelu Lukaku: è quello di Paul Merson, ex nazionale inglese, che intervistato da Sportskeeda si dice convinto che il belga farà solo che bene alla squadra di Thomas Tuchel. Queste le sue parole: "Se e solo se riusciranno a chiudere l'affare, i Blues saranno di nuovo in corsa per la conquista della Champions League. Altrimenti, non penso abbiano tante risorse offensive in squadra per tornare a conquistare l'Europa. Lukaku è un attaccante fantastico e ti garantirà 20-25 gol a stagione, nessun altro può farlo per il Chelsea in questo momento. È difficile vincere la Champions League una volta, figuriamoci nelle stagioni successive. Alcune delle squadre più forti della storia non sono riuscite a vincere la competizione due volte consecutivamente, ma secondo me il Chelsea può farcela".