"A inizio stagione si dice sempre che la Coppa Italia non conta niente ma alla fine ci sono sempre le più forti a giocarsi il trofeo. Quindi significa che vale tanto. Ieri non è stata una bella partita, è stata una partita da 0-0. L’importante era andare in finale" dice Claudio Merlo a Radio Bruno, dove l'ex calciatore viola ha parlato a proposito della finale di Roma del 24 maggio, gara per la quale esprime ottimismo: "È la finale, in gara secca, è aperta a tutti i risultati, anche contro l’Inter che è più forte. Non penso che la Fiorentina parta sfavorito e Inzaghi lo sa visto che i viola hanno vinto anche a Milano in campionato.

La Fiorentina quando gioca e sta bene può battere chiunque. Si dovrà scendere in campo con il coltello tra i denti per provare a vincere. Vorrei rivedere la Coppa Italia a Firenze“.