Mercato: Conte fa spesa in Italia? Di Marzio puntualizza

L'esperto di mercato prova a immaginare le mosse del Tottenham dopo l'arrivo dell'ex tecnico nerazzurro

Antonio Conte è il nuovo manager del Tottenham e in Italia è partito subito il treno di rumors di mercato circa acquisti che l'ex Inter e Juve verrebbe a fare in Serie A. "Supermercato da noi? A Conte sono stati garantiti investimenti soprattutto per l'estate prossima. Bisogna anche valutare la rosa a disposizione perché c'è da fare anche un po' di mercato in uscita - spiega Gianluca Di Marzio a Sky -. Lui può essere l'uomo giusto per far vincere il Tottenham dopo tanti anni".