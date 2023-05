Invitato al tavolo dell'Inter durante il 'Charity Gala Dinner' di scena questa sera a Roma, Enrico Mentana si sofferma qualche secondo con DAZN per parlare delle due finali che attendono la sua squadra del cuore: "Non serve a niente fare previsioni, la finale di Champions è un atto di fede per noi tifosi nerazzurri - le parole del giornalista -. Un tifoso dell'Inter deve solo sperare, sappiamo tutti che il City è più forte, poi una gara secca può dare qualsiasi risultato. Andiamo a Istanbul a fare la cosa più bella: vincere da sfavoriti. Sarà Davide contro Golia".