Mentana il pasionario InterSpac: “Con Cottarelli per prendere in mano l’Inter”

Il direttore del Tg La7: "Bisogna fare pressione su una proprietà che ha già dei guai in patria. E che non sapeva cosa fosse l'Inter"

Intervenuto da remoto nel corso dell'incontro di presentazione del progetto InterSpac di oggi, Enrico Mentana, direttore del Tg La7, si lancia addirittura in un accorato endorsement a sostegno dell'iniziativa promossa da Carlo Cottarelli: "Se ci si fida di uno come Cottarelli, uno che è stato chiamato dal Presidente della Repubblica per formare un governo, allora si può tirare fuori una cosa importante. Bisogna sapere che c'è una proprietà che ha l'Inter a cuore; Suning quando è arrivata non sapeva cosa fosse l'Inter, stessa cosa che si può dire per quelli che hanno preso il Paris Saint-Germain. Bisogna fare pressione su una proprietà che ha già dei guai in patria, ha già fatto ricorso ad un prestito dagli interessi spaventosi e che è pronta a cedere la mano ad altre proprietà esotiche. Dobbiamo essere pronti, risoluti, con una testa d'ariete come Cottarelli da usare per darci la possibilità di dare il proprio contributo e prendere in mano l'Inter".