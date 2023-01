Noto ammiratore di Marcelo Brozovic, il giornalista Enrico Mentana è ovviamente contrario all'idea di vedere il centrocampista croato lasciare Milano direzione Barcellona per far posto nella rosa nerazzurra a Franck Kessié, nell'ambito di uno scambio di mercato ipotizzato da alcuni media spagnoli e italiani: "Notazione calcistica interista: giù le mani da Brozovic - ha scritto il giornalista su Facebook -. Solo un autolesionista lo metterebbe sul mercato, solo un tifoso del Barcellona lo scambierebbe con Kessie, solo un ingrato lo lascerebbe andar via un anno dopo il rinnovo".