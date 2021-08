Mentana avvisa Zhang: “Campioni da tenere. Se non hai i soldi, fatti aiutare”

Il giornalista di La7 all'attacco: "Dopo Hakimi, si parla di Lukaku. Come se Moratti avesse venduto Facchetti e poi Mazzola"

Dura reprimenda di Enrico Mentana. Sul suo profilo Facebook, il giornalista di nota fede interista si lamenta della gestione di Suning e chiarisce le premesse per la prossima stagione: "L'Inter, come gli sportivi sanno, ha vinto lo scudetto. Poi dalla Cina è cominciato lo stillicidio di cattive notizie per la sua proprietà, la famigliaZhang. Nello stesso momento è cominciato il sondaggio per l'iniziativa di azionariato popolare, che ha coinvolto oltre centomila persone. Vedremo se i cinesi apriranno a una cessione parziale oppure no. Quel che è certo però è che non si possono vendere i campioni, soprattutto dopo aver vinto. È stata fatta passare per una dolorosa necessità di bilancio la cessione di Hakimi, e ora si fa strada addirittura la possibilità di un addio di Lukaku. È come se dopo aver vinto il suo primo scudetto Angelo Moratti avesse venduto Facchetti e poi Mazzola. Cari Zhang, se non avete soldi aprite a chi vi vuole aiutare, ma in ogni caso non smantellate la squadra che ci ha riportato in alto. Nessun tifoso ve lo perdonerebbe".