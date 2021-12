Mencucci: “Salernitana out? Marotta ha proposto di farle terminare la stagione”

L'offerta di Radrizzani? "Era stata formalizzata sui 26 milioni di euro, ma non ci fu neanche risposto"

L’ex ad della Fiorentina e attualmente al Leeds United Sandro Mencucci ha svelato un retroscena sul possibile acquisto da parte di Radrizzani della Salernitana: "Era stata fatta un’offerta scritta di 26 milioni di euro ma non ci fu neanche risposto, eppure il Leeds è uno dei club più importanti perciò Radrizzani i requisiti ce li avrà per prendere una società di calcio. E invece non abbiamo potuto vedere neanche un foglio, non ci hanno preso in considerazione. Si diceva, secondo le voci avute perché la risposta ripeto neanche l’abbiamo avuta, che le richieste fossero di 40/50 milioni ma in un paio di telefonate fatte avevo sottolineato che il patrimonio tecnico era zero, perché i giocatori erano tutti prestiti della Lazio. Quindi ai 26 milioni avremmo dovuto aggiungere già 15/20 milioni per fare la rosa. Ora hanno 5 giorni per cedere la società e la situazione la vedo drammatica".