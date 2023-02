“Il Napoli non è una rivelazione. C’è tutto per pensare allo Scudetto che sarebbe speciale. Leggo negli occhi dei calciatori del Napoli la voglia di centrare l’obiettivo" ha detto Mauro Meluso, ex ds dello Spezia, intervistato da TMW, dove ha continuato: "Inevitabilmente le situazioni negative della Juve si sono ripercosse nello spogliatoio. Ma anche Inter e Milan hanno avuto dei problemi" dice Mentre il Napoli ha costruito nel tempo con calciatori funzionali".