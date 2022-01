Meluso, ex ds Spezia: “Se salgono i contagi occorre sospendere la A”

La considerazione: "Fermarlo sarebbe utile ai fini del contenimento del contagio"

L'impatto del Covid-19 sull'economia del calcio. Potrebbe benissimo essere il titolo di una tesi di laurea, ma in questo caso è la tematica esplorata dall'ex direttore sportivo dello Spezia Mauro Meluso ai microfoni di TMW: "Gli effetti economici di due anni fa si sentiranno ancora per molto tempo. S'è creata una mancanza di ricavi che grava sul bilancio della Serie A e di tutto il movimento".

Dunque una considerazione sull'eventuale stop al campionato, ipotesi che la Lega di A ha scacciato senza nemmeno lontanamente prenderla in considerazione: "Se i contagi continuano a salire occorre prendere una decisione forte. Anche se, però, fermando il campionato togli un grande diversivo per la gente. Se fermi il calcio o le funzioni religiose c’è davvero qualcosa che non va. Però fermarlo potrebbe essere utile dei fini del contenimento del contagio".