Melli: “Ho staccato un po’, leggevo solo notizie sull’Inter. Interspac? Vedremo”

Nel giorno della presentazione come nuovo giocatore dell'Olimpia Milano, il cestista ha manifestato la sua passione per i nerazzurri

Nel giorno della presentazione come nuovo giocatore dell'Olimpia Milano presso il Rosa Grand Hotel di Piazza Fontana, Niccolò Melli ha fatto riferimento anche alla sua passione per il nerazzurro quando gli è stato chiesto se in questo periodo si fosse informato sui rivali della nuova squadra: ""Onestamente ho seguito poco il mercato in generale, fino a qualche giorno fa ero con la Nazionale e seguivo il mercato dei miei compagni di Nazionale. Poi ho cercato di staccare il più possibile leggendo veramente poco a livello sportivo, solo qualcosina dell'Inter ma questa è una cosa a parte. Ora mi dovrò aggiornare su tutte le avversarie per essere pronto per la Supercoppa e per il campionato".