L’ex attaccante Alessandro Melli è intervenuto ai microfoni di TV Play. Tra gli argomenti trattati anche la grande stagione condotta fin qui da Lautaro Martinez: “Mi piace tantissimo da sempre - ha esordito -, per la cattiveria, le qualità tecniche e fisiche. Poi mi piacciono gli argentini in generale perché hanno un modo di intendere in calcio come noi italiani che purtroppo adesso stiamo perdendo un po’ sanguigno di battaglia. Osimhen non è bello da vedere come Lautaro che vedevo con occhio di riguardo anche nel periodo in cui non aveva questo successo”.

Sui battute sui giovani nel calcio italiano: “Credo che possano essere più fattori perché non ci sono i talenti di una volta in Italia. Il primo è il benessere perché nel nostro paese adesso si sta talmente bene che i giovani d’oggi non hanno più quella fame e voglia di uscire da situazioni difficile e il calcio era sicuramente uno strumento ad avere questo tipo di successo. Oggi i ragazzi sono tutti col telefonino in mano, hanno altro interessi e poi a livello giovanile ne fanno da padroni gli stranieri. Questo è un altro discorso dettato più da altri interessi che sono molto lontani dalla filosofia del calcio”.