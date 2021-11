Melli: “Da sempre tifoso interista. Avevo la maglia di Ronaldo, idolo assoluto”

La prima volta a San Siro non si scorda mai, rimane impressa nell'onda fluida della memoria: "Risale ad un Inter-Bari, ero con mio papà e rimasi sorpreso di tifo e atmosfera"

Tifoso d'eccezione a San Siro: ad assistere a Inter-Juventus di qualche settimana fa c'era Nicolò Melli, campione dell'Olimpia Milano, con un passato in NBA e una lunga carriera al servizio della Nazionale italiana. Non solo palla a spicchi, come riporta il "Match Day programme" dell'Inter in vista della partita di domani. Melli è cresciuto a pane e Inter: "Fin da piccolo ho sempre tifato l'Inter - riferisce -, avevo la maglietta di Ronaldo, era il mio idolo assoluto. Ricordo perfettamente la notte di Roma e dell'infortunio al ginocchio: avevo 9 anni, piansi tutta la sera".