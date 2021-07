Melegoni: “Contentissimo per Bastoni, gli ho fatto i complimenti per l’Europeo”

Il centrocampista del Genoa parla a Sky Sport: "Spero di raggiungerlo presto in Nazionale"

Direttamente dal ritiro del Genoa a Neustift, Filippo Melegoni manda un messaggio all'ex 'gemello' Alessandro Bastoni, fresco campione d'Europa, con il quale ha condiviso la stagione 2016-17 nella Primavera dell'Atalanta: "Ci siamo sentiti spesso, gli ho fatto i complimenti per l'Europeo vinto - ha detto il centrocampista a Sky Sport -. Sono contentissimo per lui, spero di raggiungerlo presto (in Nazionale ndr)".