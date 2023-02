Federico Melchiorri, attaccante dell'Ancona con un passato anche in Serie A, ripercorre per il Corriere Adriatico le tappe della sua carriera. Pensando anche a quelli che definisce come i gol più importanti della carriera: "Direi che sono stati contro la Sampdoria, perché era il primo in Serie A e contro l'Inter". Pensando al presente in biancorosso aggiunge: "Prima di arrivare qui ero convinto che l'Ancona stesse disputando un torneo al di sopra delle proprie potenzialità, ora posso dire che, al contrario, possiamo guardare ancora più in alto".