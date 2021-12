Meeting con aziende, Academy e università: l’agenda di Danovaro in Brasile

La delegazione nerazzurra ha presentato il brand Inter alle grandi aziende locali, il CMO ha avviato un project work per gli studenti

Particolarmente fitta di appuntamenti l'agenda della delegazione dell'Inter guidata dal Chief Marketing Officer Luca Danovaro nel corso della visita a San Paolo del Brasile, dove è stata impegnata in una serie di attività commerciali e istituzionali al fine di illustrare il nuovo posizionamento del brand nerazzurro e individuare nuove opportunità di business per il club. Nel corso del tour, organizzato da ITSports, la delegazione ha avuto modo di visitare anche le strutture dell'Inter Academy Marajoara, nella zona sud della megalopoli brasiliana; inoltre, Danovaro ha partecipato ad un incontro con i dirigenti di alcune grandi aziende del panorama nazionale, organizzato dal Consolato Generale di San Paolo in Italia. Il manager nerazzurro ha illustrato il nuovo posizionamento dell'Inter e le potenzialità di partnership internazionali per le società coinvolte al fine di creare acknowledgement intorno al nuovo brand nerazzurro.