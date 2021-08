Mediaset riabbraccia la Champions: domani e mercoledì le gare d’andata dei playoff

Torna sui canali Mediaset il grande calcio internazionale: si parte coi play off, domani scende in campo la truppa ucraina guidata da Roberto De Zerbi

Il grande calcio internazionale su Mediaset. Martedì 17 e mercoledì 18 agosto su Italia 1 e in diretta streaming su Mediaset Infinity torna la Champions League con le gare d’andata dei playoff. Come riferiscono i colleghi di Calcio e Finanza, martedì 17, alle ore 21.00, in esclusiva in chiaro su Italia 1 si affrontano i francesi del Monaco e gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, allenati dall'ex Sassuolo Roberto De Zerbi. Su Mediaset Infinity invece il palinsesto prevede la sfida tra i moldavi dello “Sheriff e i croati della Dinamo Zagabria”, oltre a “Salisburgo-Broendby”. Sulla piattaforma streaming inoltre sarà possibile anche gustarsi ‘Diretta Champions’ per non perdersi neanche un gol. Mercoledì su Infinity si potranno seguire le sfide tra Malmoe-Ludogorets” e “Young Boys-Ferencvaros”, oltre alla diretta gol che comprende la visione dei restanti incontri.