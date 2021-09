Mediaset, per la Champions in chiaro almeno una gara per ogni squadra italiana

Questa la decisione della televisione di Cologno Monzese

Ormai ci siamo: la UEFA Champions League sta per iniziare. Mediaset, come riferiscono i colleghi di Calcio e Finanza, trasmetterà almeno una gara per ogni formazione italiana impegnata nel torneo (da decidere volta per volta). Per i due match rimanenti invece si valuterà a quali squadre dare la priorità. Intanto, la Tv di Cologno Monzese ha già ufficializzato il primo match che sarà trasmesso su Canale 5: l'esordio sarà con Malmoe-Juventus, in programma il 14 settembre 2021, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00.