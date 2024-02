Il Corriere della Sera evidenzia oggi un dato statistico: in Serie A la media gol è crollata dagli oltre 3 del 2019-20 e 2020-21 agli attuali 2,5 a partita. In sostanza è sparito mezzo gol a partita, quindi cinque a giornata, in proiezione sono 200 reti in meno a fine campionato. Il 2,55 di questa stagione è il più basso degli ultimi 13 anni.

"Si sta alzando il livello dei difensori - dice Alessandro Altobelli al Corsera - Da qualche tempo si vedono gli effetti, grazie anche alle nuove tecnologie che consentono di specializzarsi. Sono migliorati i difensori e sono peggiorati gli attaccanti".