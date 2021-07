MD – Rafinha-Psg, avanti insieme: Pochettino punta ancora sull’ex Inter

Il centrocampista brasiliano verso la permanenza nella capitale francese

Il Paris Saint Germain punta ancora su Rafinha Alcantara. L'ex Inter - come riportato da Mundo Deportivo - difficilmente lascerà Parigi in questa finestra di mercato, nonostante diversi club, anche italiani, abbiano mostrato interesse in queste settimane.

Pochettino ha infatti rinnovato la propria fiducia nei confronti dell'ex Inter, che nella scorsa stagione ha collezionato 34 partite (23 in campionato, 8 in Champions League e 3 in Coppa). In più non sono arrivate offerte concrete e il Psg al momento ha ribadito a Rafinha di puntare su di lui: il brasiliano sa che dovrà lottare per una maglia da titolare, ma è felice a Parigi e vuole giocarsi le sue chance.