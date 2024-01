La stella del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, intervistato da GQ, si è espresso sulla deriva che sta prendendo il mondo del calcio: "Ci stiamo avvicinando al modello NBA con stagioni da settanta partite. Personalmente non sono contrario a giocare così tanto, ma non riusciremo a essere bravi ogni volta e a dare al pubblico lo spettacolo che ci si aspetta. Ma oggi, se decidessi di dire 'sono stanco, sabato non gioco', non funzionerebbe.

Molti grandi giocatori, che hanno segnato la storia del calcio, hanno lasciato l’Europa la scorsa estate e stiamo entrando in una nuova era di questo sport. Fa parte del suo ciclo normale e so che a un certo punto toccherà a me andarmene. Questi cambiamenti non mi preoccupano, penso semplicemente di continuare la mia carriera seguendo la mia strada”.