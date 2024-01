Sandro Mazzola, bandiera nerazzurra, parla a La Repubblica di Franz Beckenbauer e della paura di giocare una partita. "Non mi era mai successo prima, e non mi è mai successo dopo. Era il 17 giugno 1970, stadio Azteca, prima che cominciasse Italia Germania. Arrivo a centrocampo, gli stringo la mano, lui mi guarda negli occhi e mi dice: vediamo cosa sai fare. Un inglese semplice, duro, che si capiva facile".

Per Mazzola, il Kaiser era "un campione. Organizzava la difesa e anche il centrocampo. A parole e a gesti. Se ti marcava, sapevi che era difficile toccar palla. E se non ti marcava, faceva in modo che qualcuno dei suoi compagni ti fosse addosso. Sapere che non c’è più - continua - mi spiace davvero. Era duro come l’acciaio, ma correttissimo. Cercava sempre la palla, mai il piede. Averne di giocatori così. Meglio se nella tua squadra".