Oggi, a Castelvolturno, si è presentato alla stampa Walter Mazzarri nella sua versione 2.0, almeno dal punto di vista della comunicazione: "Devo stare attento a come parlo, sono famoso per i lamenti e quindi ora c'è un altro Mazzarri", ha detto ridendo il neo tecnico del Napoli parlando con i giornalisti alla vigilia della gara con l'Atalanta, sfida che segnerà il suo secondo esordio sulla panchina azzurra a dieci anni dalla prima volta.

L'occasione della vita per WM, come ammesso dal diretto interessato: "Sicuramente questa è la squadra più forte mai allenata. Sto bene, ho dormito 12 ore al giorno, non sono stanco (ride, ndr). La squadra ha fatto un capolavoro con Spalletti, mi emozionava vederla,, è stato un qualcosa di bello per tutti gli italiani. Un bellissimo calcio, con grande organizzazione. Quando vedi una squadra così, dopo 23 anni in panchina, speri di allenarla, quindi ringrazio il presidente che mi ha chiamato e penso di allenarli almeno fino a fine anno".

Detto della rosa ultracompetitiva, Mazzarri, però, si troverà a guidare Osimhen e compagni su un percorso che va in salita guardando il calendario (dopo l'Atalanta, il Real, quindi Inter e Juve): "Sono nato per soffrire", ha tagliato corto il tecnico toscano.