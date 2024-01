"La nuova formula? Non sta a me commentarla, credo che sia una cosa inventata dalla FIGC (in realtà l'organizzatore è la Lega Serie A) quindi è bene che chiediate a loro, non sono nella posizione per commentare" ha detto, tra le altre cose, Walter Mazzarri in conferenza stampa da Riad, dove domani il suo Napoli affronterà la Fiorentina per la semifinale di Supercoppa italiana.

Tanti giocatori importanti si sono trasferiti in Arabia Saudita. A che punto è il progresso del calcio saudita?

"Non mi piace nascondermi dietro un dito, in Europa ci sono meno potenzialità economiche rispetto all'Arabia e come succede spesso i calciatori più importanti possono essere attratti. Quello arabo diventerà un campionato più competitivo, chiaro che toglie campioni alle squadre europee che hanno fatto la storia del calcio" ha poi continuato.

Ai canali della Lega Serie A, ha poi aggiunto:

"Faremo di tutto per onorarla, non siamo in un momento perfetto, ci mancano diversi giocatori e non lo nascondiamo, ma siamo fiduciosi perché nel derby abbiamo fatto bene".