Max Pezzali: “Sono un fan di Barella, ora è un top in Europa”

Il cantautore parla così della finalissima di Euro 2020, spendendo parole importanti anche per Nicolò Barella.

Max Pezzali, cantautore e grande tifoso dell'Inter, domani sera sarà in concerto, ma non mancherà di tifare per gli azzurri che sono attesi dalla finalissima contro l'Inghilterra: "Questa nazionale inizialmente ci ha conquistati per la spensieratezza e per la qualità del gioco, forse il migliore visto in questi europei - le parole riportate da Gazzetta.it -. Poi ci ha dimostrato di saper soffrire in trincea con resilienza e determinazione. Rappresenta quello che tutti noi italiani vorremmo essere: fantasiosi e creativi, ma all’occorrenza quadrati e letali".

Pezzali ha parole importanti per Nicolò Barella: "Sono un fan personale di Barella, non solo perché interista, ma soprattutto perché credo che nell’ultimo anno sia diventato uno dei più forti centrocampisti d’Europa. In seconda battuta Spinazzola, tanto devastante quanto sfortunato. Forza Spina! Vedrò la finale a Palmanova, in provincia di Udine: sarò lì in concerto, e monteremo il megaschermo per vedere la partita insieme al pubblico prima di iniziare a cantare. Non aggiungo altro per scaramanzia", ha concluso.