Non c'è delusione nelle parole di Max Pezzali, che nel dopopartita della finale di Champions League parla così a CorriereTV: "Io tutto questo strapotere del Manchester City non l'ho visto, Francesco Acerbi è riuscito a sradicare un gran pallone a Erling Haaland... Una squadra ha fatto 14 tiri, l'altra sette e ha vinto quella dei sette tiri con un golletto. Quindi tutta questa squadra più forte del mondo non l'ho vista, ho visto un'Inter che ce l'ha messa tutta.

I nostri tifosi con la coreografia bellissima hanno umiliato gli inglesi che non si sono visti. Secondo me con la gestione di Steven Zhang è la prima volta che arriviamo in alto, è la prova generale per qualcosa di bello che potremo continuare a fare in futuro".