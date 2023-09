Massimo Mauro ci crede: la Juve può puntare allo scudetto. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport.

I bianconeri partono al fianco delle tre grandi pretendenti allo scudetto?

«L’Inter la metterei un gradino sopra rispetto a tutte le altre, avendo qualcosa in più in termini di organico. La Juve con quella rosa può e deve lottare per lo scudetto. Sarebbe grave se giocasse male come l’anno scorso. Dalle prime tre partite il copione sembra diverso e sembra quello ideale per provare a vincere o almeno per invogliare i tifosi a tornare allo stadio».



Dopo la sosta niente ciclo terribile di partite ogni tre giorni. Come sfruttare questo vantaggio?

«Bisogna approfittarne per lavorare, per migliorare il gioco. Il fatto di non partecipare alle coppe dovrà dare ai giocatori un carattere diverso mentre delle critiche non ci si può lamentare, perché una squadra come la Juve è sulla bocca di tutti ogni giorno e i giocatori devono reggere le pressioni. Non vanno dimenticate, infine, le caratteristiche della squadra, che non si imporrà mai per non far giocare l’avversario o per giocare come il Manchester City».



Si aspettava anche lei almeno un colpo alla Giuntoli nel debutto sul mercato?

«No, perché lui non è un mago e prima di comprare bisognava vendere. Adesso tocca ai giocatori dare di più. In un altro contesto la Juve avrebbe fatto bene a cambiare molto rispetto all’anno scorso, ma quanto accaduto nei mesi passati è stato un impedimento sia per programmare e sia per spendere».