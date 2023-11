Mentre recentemente in Italia si è vociferato di un possibile ritorno di Mauro Icardi all'Inter, soprattutto per volontà del diretto interessato, ad alimentare questa fantasia di mercato è... Suning. In un video promozionale di circa due minuti dedicato a Plaza Suning, una delle strutture principali dell'azienda a Nanchino, è apparso sugli schermi del negozio il gol dell'attaccante argentino segnato nel 2018 contro il Tottenham, nella partita che segnava il ritorno dell'Inter in Champions League.

Difficile che ci sia un legame con il mercato attuale, quanto piuttosto la volontà di riproporre un momento di gioia nerazzurra del passato che sicuramente è ben vivido nei ricordi dei tifosi cinesi.