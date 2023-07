Dal suo spazio per Sky Sports Deutschland, Lothar Matthäus dice la sua sulla questione legata al futuro di Yann Sommer: "Nella posizione di portiere del Bayern Monaco, molto dipende da Manuel Neuer. Finché non avrà chiarezza lui, non ci sarà chiarezza nemmeno con gli altri. Yann Sommer è un grande portiere ed è stato per anni il pilastro del Gladbach, ma non è in discussione solo al Bayern Monaco, ma anche nella nazionale svizzera. Lì ha un forte concorrente in Gregor Kobel e non è il numero uno indiscusso.

Ma sicuramente vuole giocare agli Europei il prossimo anno. La domanda è: quanto saranno disposti ad aspettare lui, il suo management e l'Inter, potenziale acquirente? L'altra domanda è: è lui quello di cui il Bayern ha bisogno, anche come personalità? Sommer è più un tipo tranquillo che non ha mai criticato i suoi compagni di squadra. Se fai di Alexander Nübel il primo portiere, il Bayern perderebbe credibilità e Neuer se ne andrebbe al 100%".