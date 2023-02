Stasera in Champions una finale anticipata che arriva agli ottavi: PSG-Bayern. Lothar Matthäus, leggenda dell'Inter e del calcio tedesco, ha anticipato i temi del match non senza risparmiare un giudizio negativo sui parigini: "La pressione è enorme, ma è così quando giochi per club importanti - riporta TMW -. Per me il Bayern è il favorito in entrambe le partite e mi aspetto che si qualifichi per il turno successivo. Non dico questo da tifoso o da ex giocatore, lo dico con convinzione. Il Paris può fare grandi partite, ma crolla regolarmente. Penso che il Bayern sia più unito, più compatto".