Dalle colonne di Kicker, Lothar Matthäus analizza il match di domani tra Bayern Monaco e Inter, sottolineando come le assenze sul fronte biancorosso incidano sull'indicazione della favorita: "Con Dayot Upamecano e Alphonso Davies, oltre a un Manuel Neuer in piena forma, sarebbero loro i favoriti. Tuttavia, hanno abbastanza giocatori con la classe individuale per decidere questo duello. Harry Kane, Leroy Sané, Michael Olise, Joshua Kimmich. Non vedo quella qualità di vertice all'Inter; sono cresciuti insieme come collettivo nel corso degli anni".

Sempre a proposito dei nerazzurri, il doppio ex della partita aggiunge: "Simone Inzaghi è allenatore dell'Inter da quasi quattro anni, il che è piuttosto insolito in Italia e la dice lunga sul suo lavoro. La squadra è compatta, robusta, forte fisicamente e il mix di veterani e talenti è perfetto. Il Bayern si trova di fronte a un compito delicato, anche se singoli giocatori dell'Inter come Henrikh Mkhitaryan e Yann Sommer probabilmente oggi non sarebbero titolari fissi nei loro ex club. Il punto di forza dei milanesi, invece, è la loro esperienza".