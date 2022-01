Matthäus difende Ginter: “Uno dei migliori difensori in Germania”

L'ex interista critico col Borussia Moenchengladbach: "Non ho capito perché è rimasto fuori col Bayer Leverkusen"

Dopo la sconfitta in casa per mano del Bayer Leverkusen, la situazione in casa Borussia Moenchengladbach si fa sempre più delicata e Lothar Matthäus, ex giocatore dell'Inter e oggi opinionista per Sky Sports Deutschland, ma soprattutto professato tifoso del BMG, esprime tutta la sua preoccupazione. Soprattutto per il modo in cui la società ha deciso di trattare la questione Matthias Ginter, rimasto fuori dai titolari contro le Aspirine e destinato a lasciare il club a parametro zero: "Ginter non è stato colpevole di nulla a livello sportivo. Ha fatto un'ottima prestazione al Bayern Monaco, ma oggi uno come Louis Beyer, un giovane giocatore di talento, lo precede. Gioca anche Tony Jantschke, che ha giocato la sua terza partita con il Gladbach. La squadra lotta per la salvezza, quindi bisogna far giocare i migliori giocatori. A meno che non sia stato detto che i giocatori se ne andranno alla fine della stagione, quindi stiamo già costruendo per il futuro. Ma il presente è più importante per me, anche da tifoso del Borussia Mönchengladbach. Che il Borussia esca dalla zona calda e non abbia nulla a che vedere con la battaglia per la retrocessione. Ecco perché non solo io non capisco il fatto che Ginter non ha giocato dall'inizio, ma anche tanti tifosi che hanno incrociato le dita davanti alla tv".