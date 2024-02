"Io l’ho detto in tempi non sospetti: a mio parere non c’è storia". È un Gianfranco Matteoli convinto quello che parla ai microfoni di Tuttocagliari.net quando incalzato sulla lotta scudetto che vede al momento la sua Inter al comando: "L’Inter è nettamente più forte: questo scudetto lo possono perdere solo i nerazzurri - dice con sicurezza -. Gli uomini di Inzaghi hanno mentalità, fame, consapevolezza e organizzazione di gioco.

Praticano un gran bel calcio, e i loro valori tecnici sono superiori a quelli di tutte le rivali. Si è visto chiaramente anche nello scontro diretto di domenica scorsa. Credo proprio che sarà dura rimontare quest’Inter".