Professa grande ottimismo Gianfranco Matteoli in vista del match di domani sera tra Inter e Milan. Intervistato da ItaSportPress, l'ex centrocampista nerazzurro afferma: "Voglio essere sincero. Per me l’Inter sta nettamente meglio del Milan. Mi spiace per i rossoneri, ma secondo me è un match dall’esito già scritto. La squadra di Pioli ha troppe defezioni, ora come ora. La rimonta del Bayern Monaco nel 1988? Lasciamo perdere quella serata finita 3-1 per i tedeschi. Ci andò tutto storto e domani non succederà. Non riuscivamo a fare gol e poi ci furono quei maledetti 7 minuti. Il calcio però è questo. A volte ti dà, a volte ti toglie. A distanza di anni, mi viene da dire che siamo stati molto sfortunati".

Quali errori non deve commettere pertanto la squadra di Inzaghi?

“L’Inter parte favorita. Tutto può succedere, però lo scettro è in mano ai nerazzurri. Secondo me, vista la condizione dell’attuale Milan, non c’è chissà che cosa da temere”.

Qualora i nerazzurri superassero definitivamente il Milan e approdassero in finale, avrebbero chance concrete contro Real o City?

“Il Real ha la Champions nel DNA, ma quest’anno il City mi sembra praticamente una macchina perfetta. In ogni caso, sì. Perché sarà una finale e, in una finale, non esistono vincitori già in partenza”.

Si aspettava che il 'suo' Barella diventasse punto fermo di una big come l’Inter?

“Non solo me lo aspettavo, ma mi sarei meravigliato del contrario. Raramente ho visto uno, sin da bambino, che avesse ben chiaro dove volesse arrivare. Non a caso era voluto già subito da tutti i top club, anche esteri”.